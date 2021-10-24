Советовал Рогов: мама Королевой прошлась по супермаркету в рубахе, которая станет хитом следующего сезона

Клетка не собирается сдавать свои позиции на модных подиумах. Особенно заметно она проявилась на рубашках.

И если в прошлом и этом сезоне особой популярностью пользовалась крупная клетка в духе «одежды лесоруба», то в скором будущем в моду войдет рисунок, состоящий из тонких перекрещенных линий. Об этом рассказал на своем YouTube-шоу Rogov live стилист Александр Рогов.

Мама Наташи Королевой, блогер и ведущая Людмила Порывай, уже приобрела модную вещицу. В трендовой рубашке в клетку она прошлась в Майами по супермаркету с продуктами из СНГ, сочетав ее с белым принтованным топом, голубыми «рваными» джинсами и черными кроссовками.

Мама Люда не случайно отправилась в продуктовый магазин в русском районе американского города. Сделать обзор продуктов ее попросили подписчики. Порывай заметила, что в супермаркете есть практически все, что хочет душа человека-жителя бывшего постсоветского пространства: от квашеной капусты с клюквой до гречки.

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