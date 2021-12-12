Нетребко в шапке с пушистым «ирокезом» и с сумочкой Gucci за 178 тысяч предстала на острове Комо

Анна Нетребко поддержала тренд на синий кляйновский цвет, который стал настоящим фаворитом сезона.

Анна Нетребко появилась на острове Комо в тотальном образе, составленном полностью из вещей синего кляйновского цвета.

В ее модном арсенале оказались: рубаха оверсайз с гипертрофированно длинными рукавами, шарф, шапка крупной вязки, украшенная нитевым «ирокезом» а также сумочка Gucci, которую можно приобрести в московском ЦУМе за 178 тысяч.

Ранее о моде на кляйновский синий рассказывала ведущая «Модного приговора» Эвелина Хромченко. По мнению фэшн-эксперта, одежда в этом тоне будет удачной инвестицией. Он никогда не выйдет из моды и подходит для самых разных случаев, событий, мероприятий, хорошо смотрится в любое время года.

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