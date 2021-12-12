Старше музыканта на 7 лет: Маликов предстал со своей непубличной женой в кофточке с перьями марабу

Елена Изаксон не любит светиться на публике, предпочитая тихую жизнь со своей семьей.

Дочь Дмитрия Маликова Стефания поделилась совместной фотографией своих родителей в личном блоге. Это редкий случай, ведь Елена Изаксон, жена народного артиста, не сильно жалует публичность.

На снимке пара запечатлелась нарядной у новогодней елки. При этом верная спутница артиста примерила кофточку в перьях марабу своей дочери. Отметим, что ей далеко за 50, поэтому своей фигурой, как у юной девушки, она может гордиться по праву.

Ранее в этой же кофточке представала на прогулке по Дубаю Стеша Маликова, она составила с ней динамичный лук с «рваными» джинсами.

Напомним, Дмитрий Маликов и Елена Изаксон долгое время жили в гражданском браке (с 1992 года по 2000-й), а когда у них родилась дочь Стеша, узаконили отношения. Сына Марка в 2018 году им родила суррогатная мама. Жена певца также имеет дочь Ольгу от первого брака, она профессионально занимается искусством фотографии.

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