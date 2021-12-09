«Актуальны модели оверсайз»: Собчак и Маликова показали стильную замену пуховикам

Телеведущая решила похвастаться образом с модной вещью, которая стала особенно популярна в этом сезоне.

Стеша Маликова является дочкой Дмитрия Маликова. Она с малых лет много путешествует и появляется на светских раутах с родителями. Наследница артиста стала тянутся к моде. И год назад она запустила свой бренд одежды. Стеша предпочитает одеваться женственно. В ее гардеробе много легких платьев и костюмов в нежных тонах.

Прошлой зимой она носила куртки-рубашки. Теперь дочка Малика отметилась в пуховой жилетке, напоминающей пуховик без рукавов. Наряд дополнили широкие джинсы, лоферы и свитер в тон. Стеша покрасовалась на прогулке в своем уютном монохромном образе.

Примечательно, что в скоре Ксения Собчак тоже отдала предпочтение теплой жилетке Louis Vuitton серого цвета. Наряд дополняли узкие брюки и вязаная белая шапка. Она предпочла гулять по Нью-Йорку в наряде в стиле спорт-шик. Поклонники признались, что ей идет такой аутфит.

Для сайта Teleprogramma.pro их образы оценила стилист-имиджмейкер Анастасия Стар.

«Сравнивая образы Стефани и Ксении сразу хочется отметить, что это комплекты так сказать „из разных опер“. Ксения выбрала более трендовое направление, Мелания же предпочла женственный кэжуал в спокойных цветах. Оба эти лука объединяет одно — любовь к утепленным жилетам. Обратите внимание на фасон. Приталенные жилеты по фигуре оставляем в качестве утепления под шубку или куртку. Сейчас актуальны модели оверсайз, которые дают вам возможность надеть вниз объемный свитер или еще несколько слоев, например, футболка + рубашка + кардиган + жилет. Напоминаю, многослойность в тренде еще надолго. А еще это очень тепло! Я еще осенью обзавелась стеганым бежевым жилетом, который сейчас ношу под тонкое пальто и чувствую себя при этом комфортно и стильно!», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Анастасия Стар — дипломированный стилист- имиджмейкер, модный обозреватель, стилизатор личного бренда и съемок.

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