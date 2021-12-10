Сын – копия отца и красавицы-дочки: Сосо Павлиашвили собрал детей от разных браков под одной елочкой

Наследники артиста хорошо ладят, хоть и живут в разных семьях.

Сосо Павлиашвили собрал всех своих детей под новогодней елочкой, которую он установил у себя дома накануне.

Певец был женат дважды: на Нино Учанейшвили в 1985–2003 годах и сейчас он состоит в браке с Ириной Патлах. На второй избраннице он женился официально только в прошлом году, хотя всю жизнь говорил, что им не нужна запись в паспорте.

Сына Левана Сосо Павлиашвили подарила первая супруга в 1987 году, а дочек — вторая. Елизавета появилась на свет в 2004 году, Сандра — в 2008. Все наследники музыканта хорошо между собой ладят.

Сын Сосо Павлиашвили часто бывает в доме отца и мачехи и помогает родителю вести деятельность в его ресторане. Кроме того, он занимается строительным бизнесом, как и отец хорошо поет, иногда даже выходит с ним на сцену, а еще многие замечают, что он поразительно похож на знаменитого родителя.

Ну а девочки пошли красотой в маму. Сам Сосо признается, что влюбился в свою жену с первого взгляда, заворожившись ее внешностью.

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