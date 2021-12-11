«Будьте чуточку добрее»: дочь Заворотнюк ответила на обвинения, что бросила больную мать

По словам Анны, может она что-то и делает неправильно в своей жизни.

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в Instagram ответила злопыхателям, которые ранее раскритиковали ее за отдых на Мальдивах.

«Хотела ответить тем, кто пишет мне о том, что я отдыхаю, что я улетела. Может быть, я что-то делаю неправильно в своей жизни. Моего эмоционального, материального состояния хватает вырваться вот так к морю, просто отдохнуть от всего, что происходит, и перезагрузиться. Будьте чуточку добрее». Анна Заворотнюк

Отметим, что Анна Заворотнюк всегда очень переживает за свою маму. Практически сразу, как только стало известно о тяжелом заболевании звезды «Моей прекрасной няни» ее дочь бросила учебу в Америке и вернулась в Россию.

Ранее стало известно, что Анна Заворотнюк отменила свою свадьбу. Она посчитала, что в такой тяжелый для семьи период — это неуместно.

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