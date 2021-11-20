Старшая дочь Анастасии Заворотнюк объяснила, почему не показывает сестру Милу

Среди последних Stories личного микроблога модели Анны Заворотнюк появился ответ на вопрос, почему семья Заворотнюк не публикует снимки младшей дочери Анастасии Заворотнюк.

Старшая дочь актрисы Заворотнюк часто делится со своими поклонниками фотографиями модных образов, а также рассказывает в личном блоге о своем здоровье.

Но вот младшую сестренку Милу знаменитость никогда не показывает. Дочери фигуриста Петра Чернышева и Анастасии Заворотнюк в этом году исполнилось три года. Но семья актрисы скрывает малышку.

Недавно Анна Заворотнюк объяснила, почему не показывает подросшую сестру на публику.

«Когда у меня будет свой ребенок, я буду решать, показывать его или нет. В моем Instagram моя жизнь. Когда она вырастет, может, она сама захочет делиться своей. А, может, нет. Должен быть ее выбор. Или выбор ее родителей. Но точно не мой», – заявила Анна.

Напомним, Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев поженились 22 сентября 2008 года.

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