«Вечная ложь и нытье»: Макеева уверяет, что ее муж платит алименты детям

Новый муж Анастасии Макеевой – Роман Мальков и его бывшая жена никак не могут решит вопрос выплаты алиментов. Так утверждает Светлана Малькова, с которой остались жить трое детей. Актриса же уверяет, что никакой задолженности по алиментам у Романа нет. Об этом она сообщила в своем инстаграме.

«По закону у моего мужа нет никаких задолженностей. Тому подтверждение наш образ жизни и постоянное пересечение границ. Почитайте законы. При задолженности более 10 тысяч рублей вы не сможете пересечь границу. Причем, любой задолженности, даже за парковку. А все остальное – просто желание привлечь внимание, чтобы не забыли о ней. Больше нечем к себе привлечь внимание. Желаю ей открыть выставку, например, своих работ и этим всех покорить, а не вечной ложью и нытьем», — написала Макеева.

Напомним, недавно Макеева купила роскошную квартиру в Аланье, а также инвестировала в турецкую недвижимость. Новый год звезда театра и ее муж планируют встретить в Турции.

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