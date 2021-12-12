«Ее унизительное отношение»: Макеева высказалась о жизни мужа с Мальковой

Анастасия Макеева и Роман Мальков стали супругами в мае этого года. До знакомства с актрисой бизнесмен-строитель почти 17 лет прожил в браке со Светланой Мальковой. Она родила ему четырех. После развода художница с тремя детьми осталась жить в Словении. Пользователи Сети разделились на два лагеря. Одни поддерживают многодетную маму, обвиняя Анастасию в расколе семьи. Другие рады за актрису.

В своем инстаграме, отвечая на вопросы фанатов, Макеева поблагодарила Светлану.

«Я ей очень благодарна за ее унизительное отношение к бывшему мужу. Если бы он был счастлив с ней, мне бы так не повезло. В меня влюблен лучший мужчина на планете», — написала Макеева.

Напомним, недавно актриса запустила собственный бренд уходовой косметики, а также инвестировала в недвижимость в Турции.

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