«Очень тяжело было выкарабкиваться»: Тихомирова рассказала, как ее подставил Рудинштейн

По словам актрисы, людям кажется, что они простили, но они все помнят.

Актриса Любовь Тихомирова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала, как ее в свое время подставил продюсер Марк Рудинштейн, наговоривший о ее связях со звездными актерами на «Кинотавре».

«Там писалось о великих звездах первого эшелона. И вдруг я промелькиваю. А ведь я просто выложила красивую фотографию в купальнике. Он меня с кем-то, видимо, сводил на тот момент». Любовь Тихомирова

Как отметила Тихомирова, ей было непросто.

«Очень тяжело было выкарабкиваться. Был проект, для которого я в те годы готовилась. Я за две недели похудела на восемь килограммов. Мне хотелось играть в проекте про войну. Я пришла на кастинг и директор говорит: «Ничего не получится». Он увидел статью про меня. Сказал, что будут косые разговоры. Рудинштейн потом сказал: «Прости, но так вышло». Похвально, что в человеке есть желание извиниться. Нам кажется, что мы отпустили, но мы все помним», — заметила Тихомирова.

Напомним, что Марк Рудинштейн ушел из жизни несколько дней назад. Большинство звезд шоу-бизнеса проигнорировали его похороны. Они были недовольны его скандальными откровениями о звездах на «Кинотавре».

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