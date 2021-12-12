«Он брал за нос актрису и говорил: «Ух, ты какая!»: что Рудинштейн рассказывал о Янковском

Продюсер уверял, что от актера в свое время забеременела актриса Елена Проклова.

Продюсер Марк Рудинштейн в свое время танком прошелся по звездам театра и кино. И в первую очередь по актеру Олегу Янковскому, который был президентом «Кинотавра».

Об этом рассказали в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

«Я нарвался на то, что написал о нем правду. Он брал за нос актрису, выворачивал ей нос и говорил: «Ух, ты какая!». Проклова признавалась, что была беременна от него». Марк Рудинштейн

Напомним, что известный российский продюсер Марк Рудинштейн ушел из жизни несколько дней назад. Большинство звезд шоу-бизнеса проигнорировали его похороны. Продюсера не любили за правду. Причем были и те, кто уже после смерти о нем негативно высказывался. Одним из таких людей, в частности, оказался телеведущий и артист Леонид Ярмольник.

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