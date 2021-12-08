Гроб с телом Марка Рудинштейна под аплодисменты поклонников вынесли из Дома кино

Гроб с телом продюсера Марка Рудинштейна под аплодисменты его поклонников вынесли из Дома кино, сообщает с места событий корреспондент Teleprogramma.pro.

«У Марка был еще один невероятный талант. Он был замечательный дедушка. И он останется для своего внука ангелом-хранителем», — заметил на прощании актер Юрий Абазов.

Напомним, что Марк Рудинштейн ушел из жизни в возрасте 75 лет. В сентябре этого года он перенес операцию по стентированию коронарных артерий.

Добавим, что тело продюсера после траурной церемонии будет кремировано.

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