Ну очень универсальная куртка: Рогов показал бомбер, который «хотят все»

Ранее стилист представлял лук с ним, теперь модники завалили его просьбами сказать, где он его покупал.

Александр Рогов на своем модном YouTube-шоу Rogov live сделал очередной фэшн-набег на магазины одежды класса масс-маркета. Но в начале программы он и его помощница Мадам Шу похвастались, в чем они одеты для выпуска.

Оказалось, что коллега Александра Рогова нарядилась в бомбер, который ведущий показал в предыдущем выпуске проекта. И он настолько понравился зрительницам, что теперь они завалили стилиста вопросами, где его купить.

На самом деле приобрести эту куртку можно в любом мужском отделе, главное, взять его на несколько размеров больше (ХХХL у Шу), чем требуется фактически. Отсюда и его стильный вид. Кроме того, куртка имела модную сейчас застежку молнию вместо пуговиц.

Мадам Шу сочетала его с романтичным длинным платьем в цветок, а также ботинками с флористичным принтом и гольфами, купленными в магазинах демократичных брендов.

«Это великий бомбер, который теперь хотят все после влога!» — сказала про куртку помощница Рогова.

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