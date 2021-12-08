«Мы привыкли забывать о людях, которые многое для нас сделали»: Лаврентьев – о Рудинштейне

Киновед Сергей Лаврентьев на прощании с продюсером Марком Рудинштейном сказал теплые слова о друге, сообщает корреспондент Teleprogramma.pro.

«Все, что сейчас происходит на кинофестивалях — красные дорожки, статус президента кинофестиваля, показы фильмов на открытом воздухе — придумал он. В нем сочеталось высокое и низкое. Мы привыкли забывать о людях, которые многое для нас сделали. Но не надо ничего забывать. И жизнь этого человека — подтверждение того, что пока мы помним, мы живем». Сергей Лаврентьев

Кинокритик Виктор Матизен также посетивший церемонию прощания, заметил: «Марк был предприимчивым человеком. Но он предпринимал не для себя, а для круга единомышленников, создавал общественную атмосферу. И он поддерживал инициативы. Он создавал вокруг себя удивительную атмосферу. Все помнят эти посиделки на «Кинотавре», переходящие в танцы и разговоры о кино», — сказал он.

Напомним, что Марк Рудинштейн ушел из жизни в возрасте 75 лет. В сентябре этого года он перенес операцию по стентированию коронарных артерий. Добавим, что тело продюсера после траурной церемонии будет кремировано.

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