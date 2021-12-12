«Я свободная женщина»: Успенская рассказала, какие подарки ей дарят поклонники после развода

Как отметила «королева русского шансона», она официально рассталась с мужем Александром Плаксиным.

Певица Любовь Успенская в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ призналась, что официально развелась со своим мужем бизнесменом Александром Плаксиным.

«У меня развод был. Я сегодня свободная женщина». Любовь Успенская

При этом Любовь Успенская отметила, что поклонники после развода буквально не дают ей прохода. «Мне дарят автомобили, картины. Ну что еще дарят? Мебель красивую. Дорогую», — заметила «королева русского шансона».

Напомним, что Любовь Успенская и Александр Плаксин были в браке 34 года. У них есть общая дочь Татьяна.

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