«Пример борьбы со стереотипами»: 67-летняя Успенская вышла в свет в мини-платье с оригинальным декором

Стилист Катерина Ланич заметила, что столь изысканный наряд мог сыграть злую шутку со звездой.

В череде премий, светских раутов и концертов звезды стремятся выгулять свои самые лучшие вечерние туалеты. Певица Любовь Успенская на церемонии награждения премии «Виктория» предстала в изысканном черном мини-платье от грузинского дизайнера David Koma с очень интересным и привлекающим внимание декором.

Дополнили образ высокие ботфорты и полупрозрачные колготки. Мы попросили стилиста Катерину Ланич оценить аутфит исполнительницы.

«Практически полный total black на Любови Успенской смотрится очень эффектно и не оставляет равнодушным. Так как внешность певицы от природы мягкая и приглушенная, то выбор такого яркого черного платья мог с ней сыграть злую шутку, но образ прекрасно доработан макияжем и укладкой, что не дает потеряться внешности артистки на фоне платья», — заметила стилист.

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Маленькое черное платье выгодно подчеркнуло стройную фигуру королевы русского шансона. И имиджмейкер отметила:

«Это прекрасный пример борьбы со стереотипами, а именно эйджизмом. У певицы замечательная фигура, которая красиво подчеркнута изгибами платья. Также выбор черных полупрозрачных колготок и ботфорт добавляют элегантности и трендовости образу», — оценила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Катерина Ланич — стилист. В мир моды и стилистики пришла по пути самообразовании. Сразу начала много практиковать и получать важный опыт. Работает персональным стилистом и стилизует коммерческие съемки для брендов. Опыт работы – с марта 2021 года.

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