«По пьяни он терял контроль»: Успенская впервые рассказала о жизни с мужем-тираном

Более 30 лет Любовь Успенская прожила в браке с бизнесменом Александром Плаксиным. Ему артистка родила дочь Татьяну. Тогда семья жила в США, но жизнь звезды была настоящим адом. Успенской приходилось терпеть побои и унижения.
«По пьяни он терял контроль, мог меня опозорить. Когда в зале после концерта меня приглашали за стол, он хватал меня за волосы и по всему залу тащил. Когда он был трезвый, мог сказать: «Ты самая стремная женщина в моей жизни и бездарная певица», — рассказала Успенская в эфире шоу «Звезда в ответе» на канале «МУЗ-ТВ».
По словам артистки, об этом знали только приближенные – домработница, водитель. Выносить сор из избы Любовь не хотела. При этом сейчас она просто не понимает, почему столько лет все терпела.
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