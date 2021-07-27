«Моя дочка, мое счастье»: Успенская призналась, что выход в свет с преображенной Плаксиной стал для нее очень эмоциональным

До сих пор не утихают в Сети обсуждения новой внешность Татьяны Плаксиной, 31-летней единственной дочери певицы Любови Успенской. Девушка несколько лет назад разбилась на велопрогулке, у нее была сломана челюсть и потеряны несколько зубов. Она очень тяжело пережила эту травму, много скандалила с матерью и разорвала с ней общение.

Но потепление в отношениях мамы и дочки наступило в кануне 2021-го года, а уже весной Плаксина перебралась к ней в Москву из Америки. И мать пообещала восстановить дочь, вернуть ей красоту и гармонию внутри.

Сказано – сделано. Хирурги поработали над лицом Татьяны, и теперь девушка не без удовольствия демонстрирует себя в соцсетях. Горда и мама. Она призналась, что первый после преображения наследницы совместный выход в свет стал для нее очень эмоциональным.

«Для меня было большой радостью, что рядом со мной в этот день была моя дочка, мое счастье Татьяна Плаксина», — призналась звезда в своем микроблоге.

Смотрите также