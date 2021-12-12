«Было все равно, с кем»: известный артист перед смертью раскрыл шокирующие подробности о Прокловой

Весной этого года Елена Проклова сделала шокирующее заявление. Актриса призналась, что в 15-летнем возрасте состояла в интимной связи с женатым артистом. Правда, имя его не озвучила. Эту тему долго обсуждали в Сети. Одни осудили Проклову за откровения, другие – за образ жизни. Создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн тоже не остался в стороне.

«У Прокловой было столько связей в 14-15 лет, что ей, по-моему, было все равно, с кем. Она была такой разгильдяйкой, о ней ходили такие разговоры! Да она и не скрывает теперь. Чего скрывать?» — обнародовали заявления Марка Григорьевича в эфире шоу «Ты не поверишь!».

Напомним, Рудинштейн умер 5 декабря 2021 года. В середине ноября он попал в больницу с инфарктом. Позже у него диагностировали инсульт. Также артист боролся с онкологией.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.