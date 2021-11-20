«Он умел получать наслаждение от этой жизни»: Проклова высказалась после смерти Гаркалина

Актриса Елена Проклова в беседе с Teleprogramma.pro прокомментировала уход из жизни актера Валерия Гаркалина. О трагедии она узнала от нашего корреспондента.

«Господи боже мой! Да что же такое! Это для всех родных и уважающих его людей, которые с ним работали, грустная весть. Хотя все под богом ходим. Все там будем. Но, конечно, он ушел очень рано. Талантливый человек, который не так много сделал, как мог бы». Елена Проклова

Как отметила Проклова, она соболезнует всем близким коллеги. «Такого актера потеряли. Он любил жизнь. Умел получать наслаждение от этой жизни. Сколько на его пути было испытаний. Конечно, очень рано он ушел. Мир его праху. Еще раз надо задуматься, все ли мы делаем, чтобы нас не постигла такая участь», — заметила Проклова.

больше по теме Полиорганная недостаточность: стала известна причина смерти Валерия Гаркалина Народному артисту России было на момент смерти 67 лет.

Валерий Гаркалин — популярный актер, педагог. Звания народного артиста он был удостоен в 2008 году. Настоящая популярность пришла к нему после выхода на экраны знаменитой комедии «Ширли-мырли», а также фильма «Катала». Он умер в возрасте 67 лет от полиорганной недостаточности на фоне коронавируса.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!