«Это оскорбление для всех других актеров МХАТа»: Проклова негативно высказалась о Бузовой

По словам актрисы, певица насаждает свою личность в наше общество.

Актриса Елена Проклова в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ негативно высказалась в адрес певицы Ольги Бузовой.

«Я могу судить по этой девушке только во всем объеме ее проявления. Во МХАТе работала актриса Ия Савина. У нее не было актерского образования. Она была гениальной актрисой. Смоктуновский не имел актерского образования». Елена Проклова

Как отметила Елена Проклова, у Ольги Бузовой есть один талант – пробивная способность.

«Она свою личность насаждает в наше общество. Это, конечно, заслуживает уважения. Но выход на сцену МХАТа — это оскорбление для всех других актеров, которые посвятили этому все свою жизнь. Почему какая-то девочка, пусть даже с пробивными способностями, не подумает хоть на секунду, что она оскорбляет всех остальных актеров», — заметила Проклова.

Напомним, что минувшим летом Ольга Бузова дважды выходила на сцену МХАТа в постановке «Чудесный грузин». Позже спектакль был снят с репертуара, а певица изгнана из театра.

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