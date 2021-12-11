«Только ноет, что она бедная и несчастная»: сын Светланы Мальковой грубо оскорбил родную мать

Как отметил Андрей Мальков, родительница возомнила себя новым Бэнкси, и ей просто нужен пиар.

Сын Светланы и Романа Мальковых в сторис Instagram негативно отозвался о своей матери, отвечая на вопросы пользователей.

«Почему ваша мама не удаляет комментарии, где вас матерят?» — спросил один из подписчиков.

«Сама пишет с фейков их. Она же новый Бэнкси и нужен пиар ей. Правда, Бэнкси на искусстве поднялся, а она на говне», — заявил Андрей Мальков.

«Вы с мамой вообще не общаетесь?» — задали ему вопрос.

«Она говорит, что общаемся. Все дела, но хрен там. Мы не общаемся вообще», — заявил Андрей Мальков.

«Почему Света постоянно врет?» — спросили Малькова.

«Она без хайпа никому не нужна. Да и с хайпом тоже. Ничего не делает. Только ноет, что она бедная и несчастная. И даже сама себе не помогает». Андрей Мальков

Напомним, что старший сын Светланы Мальковой живет с актрисой Анастасией Макеевой и своим отцом Романом. С родительницей у него крайне напряженные отношения.

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