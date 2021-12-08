«Осталось родить»: Макеева и Мальков уже обустроили детскую для своего первенца

В этом году Анастасия Макеева вышла замуж в четвертый раз. Избранником 39-летней актрисы стал бизнесмен-строитель Роман Мальков. В прошлом году он приехал в Россию из Словении, где у него остались жена и четверо детей, и буквально потерял голову от звезды театра.

Теперь Анастасия мечтает подарить мужу ребенка, а чтобы мечты поскорее стали явью, решила изучать квантовую психологию.

«У меня детская уже давно есть, осталось только родить. Все равно, девочка, мальчик, лишь бы здоровенький от любимого мужа. Там есть и физические упражнения, и медитации, и разбор твоего семейного древа. После этого можно все. Можно избавиться от тяжелейшей болезни, можно забеременеть», — сказала Макеева в своем инстаграме.

Напомним, недавно актриса запустила собственный бренд уходовой косметики для волос и лица. Кроме того, актриса купила несколько квартир в Турции.

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