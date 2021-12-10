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«Я выгнала Андрея из дома»: Малькова рассказала об очередном суде с бывшим мужем и Макеевой

Светлана живет в Словении.

«Я выгнала Андрея из дома»: Малькова рассказала об очередном суде с бывшим мужем и Макеевой
Светлана Малькова. Фото: instagram.com/svetamalkova

Весной этого года старший сын Романа и Светланы Мальковых перебрался жить к отцу и мачехе в Москву. Бывшие супруги до сих пор не могут решить вопрос с выплатой алиментов. По словам Светланы, Роман перестал производить выплаты.

Теперь же Мальковы пытаются определить в суде место жительства 16-летнего Андрея.

Светлана Малькова
Светлана Малькова. Скриншот: instagram.com/svetamalkova

«Самое интересное, что мною был написан отзыв, что я не против, чтобы Андрей жил с отцом и законной мачехой. Но, учитывая театральные качества той стороны, представитель в лице Макеева В.В., отца законной мачехи, заявил сегодня в суде, причем уверенно, что я выгнала Андрея из дома. Как же они жили без меня. Я начинаю переживать за них», — написала Малькова.

Также художница отметила, что истцом является Роман.

Напомним, Светлана и Роман Мальковы прожили в браке 17 лет. Пара развелась весной этого года, после чего бизнесмен женился на Анастасии Макеевой.

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