«Романтический ужин при свечах»: Макеева рассказала, как и где встретит Новый год

Не так давно Анастасия Макеева купила для своей семьи квартиру в Турции. Недвижимость актрисы располагается в Аланье. Там же она приобрела еще несколько квартир в строящихся объектах, инвестировав таким образом свои деньги.

Новый год актриса также планирует встречать в Турции. Об этом она рассказала в своем инстаграме.

«Этот Новый год планирую провести с семьей в Стамбуле. Конечно, мы тщательно подготовили маршруты и подарки для наших турецких друзей. Еще мы решили отправиться в поездку по проливу Босфор: насладимся красотой ночного Стамбула и проведем романтический ужин при свечах. И, конечно, посмотрим фейерверки на площади Таксим», — сказала Макеева.

Напомним, в этом году актриса вышла замуж в четвертый раз. Ее избранником стал бизнесмен-строитель Роман Мальков.

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