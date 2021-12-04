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«Море синее»: Макеева наслаждается жизнью в Турции

Актриса купила несколько квартир в Аланье.

«Море синее»: Макеева наслаждается жизнью в Турции
Анастасия Макеева. Фото: instagram.com/makeevan

Недавно стало известно, что Анастасия Макеева купила несколько квартир в Турции. Актриса решила остановиться в Аланье. Двухуровневые апартаменты, которые находятся в доме в 800 метрах от моря, звезда театра приобрела для своей семьи. В остальную недвижимость инвестировала деньги.

Накануне актриса с мужем вновь прилетела в Турцию.

«Смотри, какое море синее, прям синее-синее с той стороны», — сказала Макеева мужу, который снимал ее на террасе квартиры.

Напомним, ранее актриса заверяла, что не бросит театр. На днях она приняла участие в нескольких постановках в Москве и Санкт-Петербурге. А также выпустила новый продукт для собственного бренда уходовой косметики.

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