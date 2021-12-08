«Я с «любовницей» своего мужа наконец нашла общий язык»: Макеева показала «соперницу»

Как отметила актриса, в этом человеке ее подкупают человеческие качества и щедрость.

Актриса Анастасия Макеева в Instagram поделилась фотографией, как она выразилась, с «любовницей» своего мужа, строителя Романа Малькова.

«Я с «любовницей» своего мужа наконец нашла общий язык. Спасибо тебе за твои человеческие качества и щедрость. Рада, что ты есть в моей жизни». Анастасия Макеева

«Шутки шутками, но таких мужиков, как Рома, надо опасаться», «Это, наверное, шутка такая. Просто, если это правда, то совсем не смешно», «Зачем свою несостоятельность показывать всем», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Анастасия Макеева в этом году вышла замуж за строителя Романа Малькова. Как не раз отмечала звезда мюзиклов, она очень хочет наконец-то стать мамой.

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