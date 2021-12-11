Алсу в брючном костюме цвета Барби и лодочках отметилась на вечеринке у подруги Пугачевой

Алсу является популярной исполнительницей. В начале 2000-х годов ее песни пела вся страна. Теперь она счастлива многодетная мама, но это не мешает ей продолжать карьеру. Артистка счастлива в браке с Яном Абрамовым.

Недавно бизнесмен отпраздновал день рождения. Вся семья поздравила его. Также певица стала чаще выходить в свет и демонстрировать современные женственные луки.

Накануне Алсу посетила театр с подругами. Там она отметилась в кожаных брюках. Певица тогда удивила поклонников, так как обычно выбирает более женственные наряды.

А вот 11 декабря артистка отправилась на вечеринку, которую устроила Ида Достман в честь своего дня рождения. Она известный российский адвокат, писатель и светская львица, а также подруга Аллы Пугачевой.

Не только Примадонна пришла на гала-вечер. Алсу для такого случая выбрала костюм цвет барби. Жакет с розовыми укороченными брюками дополняла шелковая черная блузка и туфли-лодочки. Она сделала акцент на тонких щиколотках. Артистка запечатлелась с имениннице и Жанной Мартиросян.

«С днем рождения, дорогая Ида Достман. Будь всегда здоровой и счастливой! Пусть все загаданное и задуманное обязательно сбудется!» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Алсу. Многие отметили, что не часто ее видят в ярких нарядах. «Превосходный стиль», «Алсу, вы такая красива», «Мечтаю о таком розовом костюме», «У вас такой костюм обалденный», «Какая Алсу яркая», «Вот это девушки», — прокомментировали пост пользователи Сети.

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