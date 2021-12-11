«Чудесный вечер!»: Алсу в кожаных брюках и жакете с лацканами посетила театр с женой Крутого

Певица выбрала современный образ для выхода в свет. Она провела вечер с подругами.

Алсу выступает на сцене с малых лет. Она давно привыкла к вниманию публики. Примечательно, что певица не самая частая гостья на светских раутах. Во время пандемии год назад она предпочитала сидеть дома с семьей.

Звезда еще сильнее сблизилась с дочками Сафиной и Микеллой, а также сыном Рафаэлем. Но теперь артистка даже снимается в музыкальных проектах и недавно побывала в гостях у Филиппа Киркорова.

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Накануне Алсу решила провести вечер с подругами. Она отправилась в театр Crave, где выступают в стиле кабаре. Певица облачилась в кожаные брюки скинни и жакет с атласными лацканами.

Туфли на каблуке также дополнили ее образ. Артистка подчеркнула свою стройную фигуру. Ее сопровождала Жанна Мартиросян, которая тоже облачилась в костюм, а также жена Игоря Крутого Ольга. Возлюбленная композитора была в блузке и юбке-футляре.

«Девочки, у меня такой вопрос. Вообще на свете бывают некрасивые подруги? Ну, такие, с которыми на раслабоне, можно поправиться на кг 10, не накраситься, не нарядиться, не причесаться. Я из-за них постоянно в ресурсе. Помогите убежать от них! Я, конечно, и сама могла бы сбежать, но они еще, как назло, интересные, умные и обаятельные! Я постоянно в тонусе!!! Немного выдохнешь -живот увеличится ,книжку не прочитаешь — мозг уменьшится! P.S. Спасибо Ольге Крутой. Ты организовала нам чудесный вечер! Хороших воспоминаний стало больше», — поделилась Жанна.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Алсу. Многие признались, что не привыкли видеть ее в столь современных нарядах. «Повезло вам с подругами! Так держать», «Какая Алсу стройная», «Алсу так сразу и не узнала! Какие брючки», «Не хватает косухе и Алсу будет рокершей», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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