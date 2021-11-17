Вкусно и просто: как Юдашкина готовит для своего мужа венгерский гуляш

Мясо у Марины Юдашкиной получается мягким и сочным.

Марина Юдашкина рассказала в личном блоге, как она готовит своему мужу, известному модельеру Валентину Юдашкину, венгерский гуляш.

Ингредиенты: мякоть говядины, 3 луковицы, 2 зубчика чеснока, 1 помидор, 1 болгарский перец, 3 столовые ложки сладкой паприки, щепотка тмина, 1 столовая ложка перца чили, соль и перец по вкусу, картофель.

Лук нашинковать перьями, обжарить в масле с чесноком, пока лук не станет подрумяниваться. Бросить кусочки мяса, посыпать паприкой, перемешать, добавить воду (половину стакана), потушить 30 минут.

Бросить в мясо сладкий перец, чили, помидоры, тмин, потушить 10 минут. Добавить воды, чтобы все овощи были закрыты, положить нарезанную картошку, еще влить воды, чтобы покрывала. Тушить до готовности картофеля.

«Гуляш получился насыщенным, вкусным. Это и первое, и второе — все вместе», — сказала Валентина Юдашкина.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.