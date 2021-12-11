«Бодрые ягодицы»: Муцениеце в лосинах блеснула упругим «орехом» перед Энбертом

Агата Муцениеце является актрисой и латвийскими корнями. Она прославилась благодаря сериалу «Закрытая школа», а теперь в ее копилке десятки новых ролей. Недавно состоялась премьера фильма «Честный развод», в котором она сыграла с Александром Робаком.

Сама артистка год назад рассталась с Павлом Прилучным. Но поклонники заметили, что после этого она стала выглядеть еще женственнее.

Уже несколько месяцев Агата катается на льду. Она участвует в «Ледниковом периоде», где ее партнером стал Александр Энберт. Актриса старается впечатлять судей, хоть это и редко ей удается. За время тренировок она похудела, о чем похвасталась перед поклонниками.

А теперь артистка поделилась кадрами, на которых Энбер подбросывает ее в воздух и ловит после подкрутки. Муцениеце была в фиолетовом свитере и черных лосинах, которые подчеркнули ее пятую точку.

Актриса сразила поклонников не только эффектным трюком, но и восхитила своей подтянутой фигурой.

«Бодрое утро! Если врываться в выходные то только так», — написала звезда.

Многие фанаты осыпали ее комплиментами. «Агата, ты все круче и круче! Смотрю твои выступления», «Агата, вы просто потрясающая!», «Ого, вот это супер!», «Ничего себе! Агата, восхищаюсь!», «Бодрые ягодицы», «Какая фигурка», «Вот это объем», «Орех роскошный», «Мне кажется Саша прям ошалел от вашей фигуры! В лосинах она тренируется, лиса», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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