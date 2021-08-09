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«Дух захватывает»: Лопырева в мини-платье в крапинку и модных сандалиях предстала в парке Коми

Победительница конкурсов красоты нарядилась, чтобы провести день с мужем.

«Дух захватывает»: Лопырева в мини-платье в крапинку и модных сандалиях предстала в парке Коми
Виктория Лопырева. Фото: instagram.com/lopyrevavika/

Виктория Лопырева в свое время стала обладательницей титула «Мисс Россия». Потом она проявилась себя как ведущая и модель. К слову, до сих пор блондинка участвует в светских раутах и сама организует разные мероприятия. Несколько лет назад она вышла замуж за бизнесмена Игоря Булатова. У них подрастает сын Марк Лео. Супруги были вместе постоянно, пока Игорь не получил высокую должность.

Последний год Виктория много путешествовала. Она посетила разные места. Но теперь приехала в Коми к своему возлюбленному. Она впервые увидела этим места. К слову, Булатов является зампредом правительства Республики Коми. На днях пара насладилась видами на водоем и поселились в домике на природе. Теперь Лопырева нарядилась, чтобы провести день с избранником в парке.

Блондинка подчеркнула стройные ноги мини-платьем свободного кроя в крапинку. Наряд дополнили сандалии, которые в моде в этом сезоне. Ольга Бузова, Лера Кудрявцева и другие известные модницы отметились в сандалиях на толстой подошве. Лопырева постреляла из лука и даже покормила с руки лося.

Виктория Лопырева и Игорь Булатов. Фото: instagram.com/lopyrevavika/

«Байкал, Алтай на слуху, а посмотрите, какой потрясающий этно-парк Коми находится в часе езды от столицы республики Коми Сыктывкара! Лететь сюда из Москвы всего час двадцать, а впечатлений масса. Парк воссоздает быт народностей Коми, здесь живет лосенок Максик, ему 2 года. Он еще маленький. Мы его яблоками кормили. И дух захватывает от потрясающего вида!» — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Лопырева. Многие одарили ее комплиментами. «Выглядите прекрасно», «Амазонка», «Вы очень красивая», «Приятно видеть вас на родине», «Занялись республикой, это похвально», «Туризм развиваете, мы только рады», «Какая вы кукольная, украсили это место», «Наша Барби», — прокомментировали пост подписчики.

Виктория Лопырева. Фото: instagram.com/lopyrevavika/

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