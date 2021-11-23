«Такие шикарные»: Подольская похвасталась зимними лоферами и модными ботфортами

Наталья Подольская частая гостья на светских мероприятиях. Певица регулярно пополняет гардероб обновками. Ей нравится хорошо выглядеть. Лишь год назад она стала мамой во второй раз.

Теперь артистка воспитывает не только Артемия, но и малыша Ивана. Несмотря на свою занятость, она старается сама заниматься детьми и при этом часто выступает и посещает премии, а также красные дорожки.

Недавно Подольская вернулась из отпуска. Ранее она купила теплые свитера и яркие брюки. Теперь певица обзавелась зимней обувью. Она стала открывать коробки, которые ей принесли. В одной оказались кожаные ботфорты на толстой подошве. Такая обувь стала трендом. Похожие ботфорты есть к Ксении Бородиной.

«У нас распаковка. Пришли мои подарочки. Вова спрашивал, что за сапоги. Вот такие шикарные ботфорты! Очень хорошо сидят и очень комфортно и удобно ножке. Класс!», — сказала она.

Потом Наталья надела серые лоферы с мягким белым мехом внутри. Она покрасовалась в них перед зеркалом.

«А вторая пара лоферы. Я очень хотела зимние лоферы, которые на босую ножку можно надевать. Тепло в них, как в тапочках», — похвасталась звезда.

К слову, в похожих лоферах недавно гуляла по Москве Алла Пугачева. Поклонники восхитились обувью певицы. Многие отметили, что у Натальи хороший вкус.

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