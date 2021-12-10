Гагарина засветила кольцо с огромным бриллиантом на «Золотом граммофоне»

Полина Гагарина посетила церемонию «Золотой граммофон». Артистка получила свою заветную награду за песню «На расстоянии».

Однако поклонники обратили внимание на кольцо с огромным бриллиантом на пальце у певицы. Полина — дама незамужняя, и, конечно, многие могли подумать, что Гагариной сделал такой щедрый подарок один из ухажеров.

Публика давно подозревала, что Гагарина находится в отношениях с саундпродюсером Владимиром Чиняевым, известным под псевдонимом ChinKong. Если раньше пара никак не подтверждала свои отношения, то недавно журналисты засняли их вместе.

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