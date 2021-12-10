«Фигней заниматься нет времени»: Мальков рассказал правду о судебных разбирательствах с мамой

Андрей живет с отцом и мачехой в Москве.

Судебные разбирательства между бывшими супругами — Романом и Светланой Мальковой — продолжаются. Ранее художница заявляла, что бизнесмен не платит алименты на детей. Кроме того, Роман якобы требует законные выплаты на сына, который с весны живет с ним и Анастасией Макеевой в Москве.

В своем инстаграме Андрей, отвечая на вопросы фолловеров, рассказал о судебных разбирательствах.

«Мама суд затеяла?» – спросил один из подписчиков. «Ну, не мы же. У нас дел много. Нам фигней заниматься нет времени», — ответил Андрей Мальков.

Также он добавил, что по решению суда остается жить с отцом в Москве.

Напомним, что Светлана и Роман Мальковы прожили в браке 17 лет, почти семь из них — в Словении. Там же осталась жить художница с тремя детьми после развода.

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