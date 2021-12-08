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«Это легенда»: Мальков впервые рассказал, где и как познакомился с Макеевой

До встречи с актрисой бизнесмен жил в Словении.

«Это легенда»: Мальков впервые рассказал, где и как познакомился с Макеевой
Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: instagram.com/makeevan

Актриса Анастасия Макеева и бизнесмен Роман Мальков сыграли свадьбу в минувшем мае. До встречи со звездой театра многодетный отец жил в Словении и воспитывал четырех детей от художницы Светланы Мальковой.

В своем инстаграме Анастасия провела прямой эфир в рамках которого Роман рассказал о знакомстве с ней.

«То, что я туда приехал по работе – это легенда. Я туда приехал случайно. Я долго туда не ехал, потом что мне было лень. Мне сказали, что там какая-то звезда из «Дома-2», почему именно «Дома-2» – не понятно», — признался Роман.

«Да! Я даже не смотрела ни одной серии «Дома-2». Почему не из «Угадай мелодию»?» — парировала Макеева.

Напомним, ранее стало известно, что влюбленные уже обустроили детскую комнату и готовы стать родителями своего первенца.

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