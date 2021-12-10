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Поцелуй с Кошмал, радостные лица: Капорин показал, как прошел украинский закрытый показ «Сваты-7»

Уже 20 декабря сериал выйдет на экраны в соседней стране.

Поцелуй с Кошмал, радостные лица: Капорин показал, как прошел украинский закрытый показ «Сваты-7»
Евгений Капорин. Фото: instagram.com/kaporin_e/

Актер из сериала «Сваты-7» Евгений Капорин в Instagram разместил ролик, на котором можно увидеть, как прошел закрытый показ картины на Украине.

На кадрах радостные лица создателей картины. Заметим, что закрытый показ посетила и Женечка Ковалева в исполнении актрисы Анны Кошмал. Она обнялась и нежно расцеловалась с Евгением Капориным при встрече.

«Новый сезон уже на старте!»

Евгений Капорин

Напомним, что седьмая часть сериала «Сваты» была доснята минувшим летом в Грузии. Она, скорее всего, станет последней. Снимать продолжение сериала на данный момент не планируется.

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Тэги

Анна КошмалЕвгений КапоринЖеня КовалеваСериал "Сваты-7"Украина