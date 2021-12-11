«Запустил салюты влево, вправо, в потолок»: Харламов — о своем посещении свингер-клуба «Малинка»

Шоумен рассказал в песне, как побывал в увеселительном заведении.

Шоумен Гарик Харламов в эфире Comedy Club на канале ТНТ раскрыл подробности своего посещения свингер-клуба «Малинка».

В сценке про отбор на «Евровидение», где он выступил вместе с юмористом Демисом Карибидисом, шоумен исполнил популярный хит «Ягода малинка».

«Так, «Ягода малинка», — заявил Харламов.

«Это популярная песня. Давайте «Ягода малинка»», — сказал Демис Карибидис.

«Свингер-клуб «Малинка». О-о-о. В разгаре вечеринка, но я одинок. Расстегнул ширинку, делаю разминку. Запустил салюты влево, вправо, в потолок». Гарик Харламов

Напомним, что Гарик Харламов сейчас встречается с актрисой Катериной Ковальчук. Скорее всего, свингер-клуб он посещал ранее до близких отношений со звездой «Гусара».

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