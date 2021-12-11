«Что ты, как моя девушка после секса. Какой-то невеселый»: Харламов высказался о Ковальчук

Шоумен, судя по всему, переживает непростой период в отношениях с любимой.

Шоумен Гарик Харламов в эфире Comedy Club на канале ТНТ в сценке про отбор на «Евровидение», где ему компанию составил юморист Демис Карибидис, затронул тему своих отношений с нынешней возлюбленной актрисой Катериной Ковальчук.

В какой-то момент Гарик Харламов запел: «Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, выдры выдрали меня. Это такой лес сумасшедший».

«Какие выдры? Вы про выдр будете петь?» — поинтересовался Карибидис.

«Что ты, как моя девушка после секса. Какой-то невеселый». Гарик Харламов

Напомним, что в прошлом году Гарик Харламов развелся с женой актрисой Кристиной Асмус. Вскоре он стал встречаться со звездой «Гусара» Катериной Ковальчук.

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