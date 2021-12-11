«Люби Ляйсан, а я одинокая»: Харламов в беседе с Волей заговорил о проблемах в отношениях с Ковальчук

Юморист заявил, что коллега может теперь звать его просто - Абдулла.

Шоумен Гарик Харламов в эфире Comedy Club на канале ТНТ заговорил о проблемах в отношениях со своей возлюбленной актрисой Катериной Ковальчук. На шоу пришел музыкант Ramil’, над которым Харламов и Воля стали подшучивать.

«А Ramil’ – это псевдоним? Какое у тебя настоящее имя?» — спросил Воля.

«Роман Александрович Орлов», — сказал певец.

«Роман Орлов. Как будто у двух орлов медовый месяц. Ну ладно, прости. Просто вырвалось», — заметил Харламов.

«А почему все сейчас на сцене берут восточные псевдонимы?» — продолжил допытываться Воля.

«Девчонки всегда кайфовали от восточных парней. Может кто-то не согласен, но это мое мнение», — сказал певец.

«Называй меня Абдулла с этого момента», — заметил Харламов, обращаясь к Воле.

«Тогда я Фатах», — отшутился муж гимнастки Ляйсан Утяшевой.

«Иди, люби Ляйсан, тебе не надо. А я одинокая». Гарик Харламов

«Кстати, очень подходит. Ляйсан и Фатах», — заметил Воля.

«Фатах и Ляйсан – вместе веселее», — пошутил Харламов.

Напомним, что Гарик Харламов в прошлом году развелся с актрисой Кристиной Асмус. Сейчас он встречается с другой актрисой Катериной Ковальчук.

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