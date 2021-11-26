Без полного обнажения: Екатерина Ковальчук поделилась, из-за чего может отказаться от роли

Новую возлюбленную Гарика Харламова, 28-летнюю актрису Екатерину Ковальчук, спросили, есть ли такие вещи, из-за которых она откажется от роли.

«Мое первое табу — это полное обнажение. Второе табу — если моя роль будет включать в себя причинение вреда детям и животным. Третье табу — я бы не стала так же, как Том Круз, висеть на самолете в момент его взлета. Никогда. Это треш», — поделилась молодая артистка.

В том же интервью она рассказала, что режиссер должен обязательно понимать, что он хочет снять. У Екатерины уже есть опыт работы в западном кино, и она знает, что голливудская киноиндустрия значительно отличается от отечественной. По ее словам, западные актеры, режиссеры и операторы приходят на площадку очень подготовленными: каждый потратил несколько дней, а то и месяцев, чтобы четко представлять, что он должен сделать для данного фильма.

«Режиссер знает, как разобрать ту или иную сцену, уже придумал, как это все снять, он уже отрепетировал и знает, как поставить камеру. Оператор предполагает, как снять красиво. Подготовка к проектам занимает несколько месяцев, а то и полгода. У нас нет, к сожалению, на данный момент такой подготовки, а от этого напрямую зависит и уровень снятого материала», — цитирует Ковальчук издание Cetre’.

больше по теме Гарик в пролете: новая возлюбленная Харламова назвала любимых знаменитостей Актриса Катерина Ковальчук стала избранницей комика и в этом году впервые появилась с ним на публике.

Добавим, что в следующем году с участием Екатерины выйдет сериал «Чудотворная». В нем она сыграла девушку-староверку, живущую в семье отшельников в глухой тайге.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.