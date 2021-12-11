«Лолите бойфренд подарил два бюстгальтера»: Харламов на новый лад исполнил «Есть только миг»

Шоумен завел зал в сценке про «Евровидение».

Юморист Гарик Харламов в эфире Comedy Club на канале ТНТ в сценке про отбор на «Евровидение» вместе с Демисом Карибидисом исполнил на новый лад знаменитую композицию «Есть только миг».

«Песня «Призрачно все», — заявил он.

«Лолите бойфренд подарил два бюстгальтера. В общем, чехлы для седых пирамид. А для звезды еще стринги махровые». Гарик Харламов

В этот момент Карибидис, который аккомпанировал, не выдержал: «Какие махровые стринги!? Нормальное что-нибудь спойте, веселое», — заметил он.

«Просто будь, как «Новые люди» в Думе. Сиди и делай, что тебе говорят», — съязвил Харламов.

Напомним, что песня «Есть только миг» была написана композитором Александром Зацепиным на слова Леонида Дербенева. Она прозвучала в картине «Земля Санникова». Наиболее известные исполнители песни: Олег Анофриев, Олег Даль, Николай Расторгуев, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Игорь Наджиев.

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