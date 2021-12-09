«Сняла трусики? Бедный Гарик»: Асмус вся в мутной пене голышом встала под струями воды

Кристина Асмус после фильма «Текст» столкнулась с критикой хейтеров. Теперь уже бывшую жену резидента «Камеди Клаб» Гарика Харламова обливали щедро сдобренной руганью за то, что та рискнула показать свое тело во всей красе. За бывшую возлюбленную не раз вступался и юморист. Сама Кристина к такой реакции фанатов отнеслась спокойно. И даже вовсю посмеялась над завистливыми поклонниками.

После «Текста» Кристина Асмус успела сыграть и в других провокационных фильмах. Кроме того, актриса то и дело постит в микроблоге откровенно-сексапильные кадры без белья: то экс-жена юмориста голышом возлежала на белых простынях, обнажив свою «сдобу», то позировала в душе, покрыв соблазнительное тело пенкой.

«Я обожаю принимать душ! Могу и по несколько раз в день. И обожаю всевозможные гели для душа и обязательно много пены. У меня прям в душе штук 15 стоит всяких баночек!! Единственный минус — кожа адски сохнет! Стягивает так, что аж больно… И без увлажняющего крема на все тело я никогда не выйду из дома!» — отметила Асмус. «Во дает! Еще и в ванной с камерой ходит??», «Эти кадры будоражат фантазию… Гарик бы взревновал», «Плечико показала, а диванные курочки тут как тут! Голышом, смотрите! Без трусов! То же мне, где тут телеса-то??», «Надо было вид спереди показать», «После голых снимком в постели, как-то скромно на мой вкус», «Все бывшие прильнули к экрану», «Струи воды с пеной стекают!», «Сняла трусики? Бедный Гарик», «Прелестница», «Уф! Какая», — написали фолловеры.

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