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«Он снимается везде»: Павел Воля озвучил прозвище Николая Баскова в мире шоу-бизнеса

Как отметил шоумен, «Золотой голос России» постоянно на виду.

«Он снимается везде»: Павел Воля озвучил прозвище Николая Баскова в мире шоу-бизнеса
Николай Басков. Фото: Globallookpress.com

Шоумен Павел Воля в эфире Comedy Club на канале ТНТ озвучил прозвище музыканта Николая Баскова в мире шоу-бизнеса. В гости на шоу пожаловал блогер Кирилл Диденок, рекламное агентство которого сотрудничает с певцом.

Павел Воля
Павел Воля. Фото: Globallookpress.com

«Может ты не понимаешь о ком речь. У вас же у всех тиктокеров прозвища. Коля-шарманка с вами? Николаша. Коля Басков с вами?»

Павел Воля

«Нас пятеро. И я ни тиктокер. Я продаю рекламу у тиктокеров», — заявил Диденок.

«Коля не берет рекламу? Я впервые слышу, что Коля что-то не берет. Он — бизнесмен. Он снимается везде», — заметил Павел Воля.

Напомним, что Николай Басков прославился со своей песней «Шарманка». Он спел ее в 2002 году на «Песне года».

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