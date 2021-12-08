«Привел себя в прекрасную форму»: Басков признался, как ему удалось похудеть

Музыкальному фестивалю «Песня года» исполнилось 50 лет. Запись концерта, который покажут в эфире 1 и 2 января, состоялась накануне в «Мегаспорте». В рамках шоу Николай Басков представил новый дуэт с Любовью Успенской, а позже рассказал, как ему удалось похудеть.

«Я привел себя в прекрасную форму, похудел. Я выбрал для себя интервальное голодание. Оно, с одной стороны, людям кажется легким, но оно тяжелое. Физические упражнения важны для мышц, для корпуса, для тела. А все на самом деле зависит от еды. Я просыпаюсь, завтракаю, потом через 8 часов следующий мой прием пищи. И в следующий раз я ем только через 16 часов. Я не голодаю, могу себе на праздниках позволить и сладкое. Сейчас я в прекрасной форме, вешу 76 килограммов», — цитирует Баскова «Комсомольская правда».

Добавим, что помимо «Песни года» Игорь Крутой организовал еще и «Новую песню года», где свои таланты продемонстрировали тиктокеры и молодое поколение артистов.

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