Басков подтвердил, что Лепс действительно разводится с молодой женой

Певец прокомментировал личную жизнь коллеги на премии «Золотой граммофон».

На премии «Золотой граммофон» звезды активно обсуждают новость дня — развод Григория Лепса с молодой женой Анной. Увидев Олесю Судзиловскую с мужем в холле Кремлевского дворца, певец заявил перед журналистами:

«А Лепс разводится!»

Григорий Лепс прожил со своей женой 20 лет. Анна родила певцу трех детей. Пока неясно, что стало причиной развода, однако супруги дали понять журналистам, что публично выяснять отношения не намерены.

Анна младше Григория на 10 лет. До декрета она работала балериной в коллективе у Лаймы Вайкуле, однако потом с головой ушла в семью.

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