«Ну и наряд!»: Ургант на «Золотом граммофоне» назвал Баскова «открывашкой»

«Золотой голос России» приехал в Кремль на получение премии.

В Москве в концертном Кремлевском зале проходит ежегодная премия «Золотой граммофон». Награда считается одной из главных в российской музыкальной индустрии, поэтому интерес к ней огромен.

В центр столицы съезжаются звезды российской эстрады. Николай Басков надел оригинальный блестящий пиджак. И ведущий мероприятия Иван Ургант не смог это событие не отметить.

«Ну и наряд! Коля, ты похож на открывашку», — пошутил телеведущий.

В этом году во вручении премии будут принимать участие Сергей Лазарев, Валерий Меладзе, Дима Билан, Диана Арбенина, Полина Гагарина и другие звездные исполнители. Не секрет, что музыканты любят сравнивать церемонию с награждением «Оскара».

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