«Ну и наряд!»: Ургант на «Золотом граммофоне» назвал Баскова «открывашкой»

В Москве в концертном Кремлевском зале проходит ежегодная премия «Золотой граммофон». Награда считается одной из главных в российской музыкальной индустрии, поэтому интерес к ней огромен.
В центр столицы съезжаются звезды российской эстрады. Николай Басков надел оригинальный блестящий пиджак. И ведущий мероприятия Иван Ургант не смог это событие не отметить.
«Ну и наряд! Коля, ты похож на открывашку», — пошутил телеведущий.
В этом году во вручении премии будут принимать участие Сергей Лазарев, Валерий Меладзе, Дима Билан, Диана Арбенина, Полина Гагарина и другие звездные исполнители. Не секрет, что музыканты любят сравнивать церемонию с награждением «Оскара».
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