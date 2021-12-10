«Не подарил, а забрала»: Харламов высмеял свой развод с Асмус

Комик в очередной раз пошутил в Comedy Club.

Резидент Comedy Club Гарик Харламов часто шутит со сцены про свой развод с актрисой Кристиной Асмус. Новый выпуск юмористического шоу – не исключение.

Гостем программы стал музыкант Ramil’, которого на самом деле зовут… Роман Александрович Орлов. Артист рассказал Харламову и Воле, что благодаря хиту «Сияй» он купил своим родителям дом. Между ведущими тут же случился такой диалог:

«Вот видишь, какой он молодец. А ты кому-нибудь дарил дом в своей жизни?» – спросил Воля Харламова. «Я бы не назвал это словом «подарил». Скорее, «забрала», — отшутился «Бульдог».

Гарик Харламов прожил в браке с Кристиной Асмус восемь лет. Вместе они растили очаровательную дочь Анастасию, однако семейной идиллии не случилось. В прошлом году пара объявила о расставании. Артист признался: в их союзе не обходилось без ругани.

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