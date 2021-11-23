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«Его очень любили партнеры по сцене»: Яковлева вспомнила последний спектакль с Гаркалиным

Как отметила актриса, еще в августе ее коллега блистал на сцене.

«Его очень любили партнеры по сцене»: Яковлева вспомнила последний спектакль с Гаркалиным
Алена Яковлева. Фото: Globallookpress.com

Актриса Алена Яковлева на прощании с актером Валерием Гаркалиным вспомнила его последний спектакль на сцене, сообщает корреспондент Teleprogramma.pro.

Алена Яковлева
Алена Яковлева. Фото: Ольга Храбрых

«Последний Валерочкин спектакль был 20 августа. «Кадриль». Его очень любили партнеры по сцене и студенты. Он всегда делал женщинам комплименты. Помимо того, что он был самобытным актером. Его феномен во внутренней сути в открытости миру».

Алена Яковлева

Напомним, что в учебном театре ГИТИСа проходит прощание с актером Валерием Гаркалиным. Чуть позже актера похоронят на Миусском кладбище столицы.

Напомним, что Валерий Гаркалин на протяжении почти двух месяцев боролся с коронавирусом. На момент смерти ему было 67 лет.

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