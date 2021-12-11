«Начала много думать»: Ксения Бородина разоткровенничалась в Сети о своей интимной жизни

Ксения Бородина и Курбан Омаров развелись 6 августа после шести лет брака. Причину расставания экс-супруги не озвучивали, однако ведущая «Дома-2» намекала, что дело в неверности бизнесмена.

Сама же она отмечала, что всегда была верна мужу. На этот раз Ксения вновь отвечала на вопросы фанатов, в том числе и провокационные. Один из пользователей Сети спросил, в каком возрасте она перестала думать о сексе.

«Только начала много думать», — сказала Бородина.

Напомним, в этом году Ксения Бородина встала на коньки. Телеведущая участвует в «Ледниковом периоде», где ее напарником является Дмитрий Соловьев.

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